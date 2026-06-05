Один человек погиб при атаке дрона ВСУ на предприятие под Белгородом
Украинский беспилотник атаковал предприятие в Краснояружском округе Белгородской области, погиб один человек. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.
По его данным, FPV-дрон ударил по объекту в поселке Отрадовский, пишет RT.
«Мужчина, находившийся на территории, скончался от полученных травм», — заявили в оперштабе.
Кроме того, при атаке пострадал один мирный житель, он получил осколочные ранения головы и ног.
Ранее в Крыму украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, погиб один человек, еще трое были ранены.
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