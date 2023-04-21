В Белгороде столкнулись автобусы и легковушка

В Белгороде произошло столкновение двух автобусов и легкового автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В Ивановской области произошло ДТП с участием большегруза и легковушки

В результате автоаварии получили травмы шесть человек. ДТП произошло на улице Щорса. Там столкнулись автобусы ПАЗ, НЕФАЗ и легковой автомобиль Hyundai.

Травмы получили шесть человек. Их госпитализировали.

Ранее в Подмосковье в автоаварии один человек погиб, пятеро пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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