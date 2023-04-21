В Белгороде столкнулись автобусы и легковушка
21 апреля 202301:26
В Белгороде произошло столкновение двух автобусов и легкового автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
В результате автоаварии получили травмы шесть человек. ДТП произошло на улице Щорса. Там столкнулись автобусы ПАЗ, НЕФАЗ и легковой автомобиль Hyundai.
Травмы получили шесть человек. Их госпитализировали.
Ранее в Подмосковье в автоаварии один человек погиб, пятеро пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru