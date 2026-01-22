Зеленский назвал состав делегации Украины на переговорах в ОАЭ

В состав украинской делегации на переговорах России, США и Украины в ОАЭ войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед журналистами на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, встреча пройдет в трехстороннем формате на уровне переговорщиков, и вся обозначенная группа примет в ней участие. Зеленский уточнил, что отдельно попросил Андрея Гнатова вылететь на переговоры из Киева.

Песков назвал основную тему переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

О предстоящей встрече делегаций России, Украины и США в ОАЭ украинский президент сообщил ранее. Он отметил, что переговоры начнутся 23 января и продлятся два дня, однако не стал раскрывать их повестку.

Переговоры в ОАЭ пройдут после визита в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Как сообщали в Кремле, в ходе их встречи с президентом России Владимиром Путиным планируется обсудить военный конфликт, пути его урегулирования и ряд сопутствующих вопросов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Рюмин
ТЕГИ:ОАЭПереговорыСШАРоссияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры