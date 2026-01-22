Зеленский назвал состав делегации Украины на переговорах в ОАЭ

В состав украинской делегации на переговорах России, США и Украины в ОАЭ войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед журналистами на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, встреча пройдет в трехстороннем формате на уровне переговорщиков, и вся обозначенная группа примет в ней участие. Зеленский уточнил, что отдельно попросил Андрея Гнатова вылететь на переговоры из Киева.