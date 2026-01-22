Зеленский назвал состав делегации Украины на переговорах в ОАЭ
В состав украинской делегации на переговорах России, США и Украины в ОАЭ войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед журналистами на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По его словам, встреча пройдет в трехстороннем формате на уровне переговорщиков, и вся обозначенная группа примет в ней участие. Зеленский уточнил, что отдельно попросил Андрея Гнатова вылететь на переговоры из Киева.
О предстоящей встрече делегаций России, Украины и США в ОАЭ украинский президент сообщил ранее. Он отметил, что переговоры начнутся 23 января и продлятся два дня, однако не стал раскрывать их повестку.
Переговоры в ОАЭ пройдут после визита в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Как сообщали в Кремле, в ходе их встречи с президентом России Владимиром Путиным планируется обсудить военный конфликт, пути его урегулирования и ряд сопутствующих вопросов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Орбан назвал Европу главным препятствием для мира на Украине
- Зеленский назвал состав делегации Украины на переговорах в ОАЭ
- Сказки, «Оскар» и ИИ: Какую трансформацию прошло кино с 2016 года
- Германия планирует создать за пределами ЕС хабы для депортации мигрантов
- «Прорыва не будет»: Чего ждать от встречи делегаций из России, США и Украины
- Зеленский обвинил Европу в нерешительности и зависимости от США
- Виноваты мамы? Кого защищал глава Кузбасса Середюк после трагедии в роддоме Новокузнецка
- Жители Гренландии отказались от идеи присоединения к США за деньги
- Четыре младенца заболели в Нидерландах после употребления смеси Nestle
- «Очень жестоко!»: Волынец объяснила заявление главы Кузбасса о пьяных матерях в роддоме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru