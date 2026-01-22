Орбан назвал Европу главным препятствием для мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа стала основным фактором, мешающим завершению конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам Орбана, европейские страны поддерживают подход украинского руководства, предполагающий продолжение боевых действий с целью победы на поле боя. Венгерский премьер считает, что при отсутствии такой поддержки стороны уже могли бы прийти к мирному соглашению.

Орбан: Передача Киеву €800 млрд приведёт к экономическому краху Европы

Он отметил, что в настоящее время существуют два противоположных взгляда на завершение конфликта. Один из них, по утверждению Орбана, продвигают президент США Дональд Трамп и его союзники, включая Венгрию, выступающие за мирное урегулирование.

Второй, по его словам, исходит от Брюсселя и ориентирован на попытку победить Россию, при этом европейские политики, как считает Орбан, не осознают последствий противостояния с ядерной державой, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
