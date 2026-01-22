Орбан назвал Европу главным препятствием для мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа стала основным фактором, мешающим завершению конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам Орбана, европейские страны поддерживают подход украинского руководства, предполагающий продолжение боевых действий с целью победы на поле боя. Венгерский премьер считает, что при отсутствии такой поддержки стороны уже могли бы прийти к мирному соглашению.