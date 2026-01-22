Зеленский обвинил Европу в нерешительности и зависимости от США
Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе подверг резкой критике Европу, заявив о ее неспособности действовать самостоятельно и принимать своевременные политические решения, сообщает РИА Новости. По его словам, одной из ключевых проблем остается образ мышления европейских лидеров, которые, как он выразился, не всегда действуют в интересах самой Европы.
Зеленский отметил, что Европа по-прежнему воспринимается как пространство, определяемое историей, географией и традициями, но не как полноценная политическая сила. Он заявил, что континент избегает решительных шагов и предпочитает обсуждать будущее, не принимая необходимых решений в настоящем, отмечает издание «Профиль».
Говоря о так называемой «коалиции желающих», Зеленский подчеркнул, что она пока остается скорее декларацией намерений, чем реальным механизмом действий. По его словам, любые гарантии безопасности, обсуждаемые в Европе, не работают без участия Соединенных Штатов, а европейские страны по-прежнему рассчитывают на поддержку президента США Дональда Трампа.
Помимо этого, Зеленский заявил, что Европа до сих пор не сформулировала четкую позицию по инициативе создания Совета мира. Он также пожаловался, что европейские дипломаты советуют Киеву избегать острых тем в диалоге с Вашингтоном и учитывать чувствительность отдельных стран ЕС, что, по его мнению, приводит к затяжным спорам и мешает выработке согласованных и эффективных решений, передает «Радиоточка НСН».
