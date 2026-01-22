Зеленский обвинил Европу в нерешительности и зависимости от США

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе подверг резкой критике Европу, заявив о ее неспособности действовать самостоятельно и принимать своевременные политические решения, сообщает РИА Новости. По его словам, одной из ключевых проблем остается образ мышления европейских лидеров, которые, как он выразился, не всегда действуют в интересах самой Европы.

Зеленский отметил, что Европа по-прежнему воспринимается как пространство, определяемое историей, географией и традициями, но не как полноценная политическая сила. Он заявил, что континент избегает решительных шагов и предпочитает обсуждать будущее, не принимая необходимых решений в настоящем, отмечает издание «Профиль».