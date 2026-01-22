Германия планирует создать за пределами ЕС хабы для депортации мигрантов

Германия совместно с рядом стран ЕС планирует создать за пределами Евросоюза центры для депортации соискателей убежища, не получивших легальный статус, сообщает портал Tagesschau со ссылкой на министерство внутренних дел ФРГ.

Речь идет о так называемых «хабах возвращения», через которые отклоненных в ЕС заявителей на убежище планируется направлять в государства их происхождения либо в соседние страны. Инициатива прорабатывается в рамках сотрудничества с Австрией, Данией, Нидерландами и Грецией.