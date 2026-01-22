Германия планирует создать за пределами ЕС хабы для депортации мигрантов
Германия совместно с рядом стран ЕС планирует создать за пределами Евросоюза центры для депортации соискателей убежища, не получивших легальный статус, сообщает портал Tagesschau со ссылкой на министерство внутренних дел ФРГ.
Речь идет о так называемых «хабах возвращения», через которые отклоненных в ЕС заявителей на убежище планируется направлять в государства их происхождения либо в соседние страны. Инициатива прорабатывается в рамках сотрудничества с Австрией, Данией, Нидерландами и Грецией.
В министерстве внутренних дел Германии уточнили, что для реализации проекта уже создана специальная рабочая группа. Власти рассчитывают согласовать конкретные параметры механизма в течение текущего года.
Предполагается, что создание таких центров позволит повысить эффективность миграционной политики и сократить сроки депортации лиц, не имеющих права на пребывание в странах Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».
