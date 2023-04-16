В Ивановской области произошло ДТП с участием большегруза и легковушки

ДТП случилось в поселке Ново-Талицы. По предварительным данным, Mercedes выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Kia Rio. После этого фургон выехал за пределы дороги. Пострадали водитель и пассажирка легкового автомобиля.

Предполагаемый виновник аварии на требования прибывших полицейских выйти из кабины не реагировал, перебрался вглубь кабины, где покончил жизнь самоубийством.

Число пострадавших в аварии под Новосибирском с участием автобуса увеличилось до 11 человек, троих из них отправили в больницу, рассказали в областном Министерстве здравоохранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

