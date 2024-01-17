В Белгороде пятерых подростков задержали из-за нападений на прохожих

По данным ведомства, четверо из шести человек, входящих в группу — несовершеннолетние.

«Задержано пятеро, один взрослый в розыске», — отметил представитель прокуратуры.

Ранее в соцсетях появились видео, на которых молодые люди избивают прохожих на улице в Белгороде, напоминает RT. После были возбуждены уголовные дела о хулиганстве, возбуждении ненависти по национальному признаку, покушении на убийство группой лиц по национальной ненависти, отмечает РЕН ТВ. Личность одного из подозреваемых установили, им оказался 17-летний уроженец Азербайджана.

