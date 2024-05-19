Силы ПВО за сутки сбили 12 ракет ATACMS и 103 беспилотника ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, сообщило Министерство обороны РФ.

Атаковавшие НПЗ в Краснодарском крае дроны несли заряды с поражающими элементами

По данным ведомства, уничтожено 103 украинских беспилотника. Из них 62 - в ночное время.

Также силы противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer», две противорадиолокационные ракеты HARM и девять реактивных снарядов систем HIMARS и «Ольха», уточнили в Минобороны.

В ночь на 19 мая более 10 украинских беспилотников пытались атаковать Славянский и Кущевский районы Краснодарского края. Один из дронов упал в станице Кущевская, после чего началось локальное возгорание. Пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры