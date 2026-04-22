ВС России ударили по транспортной и портовой инфраструктуре ВСУ

Российские войска нанесли поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

Герасимов заявил, что группировка «Центр» завершает зачистку Нового Донбасса

Уточняется, что речь идёт об объектах, которые использовались украинскими Вооружёнными силами (ВСУ).

В ведомстве указали, что для нанесения удара использовались оперативно-тактическая авиация, беспилотники, подразделения ракетных войск и артиллерия группировок войск ВС РФ.

Кроме того, были поражены места хранения и подготовки к запуску украинских дальнобойных дронов, а также пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наёмников в 131 районе.

Ранее гендиректор фирмы «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев заявил, что в России разработали уникальную противодроновую сеть «Дарвин-Z», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:СпецоперацияВСУМинобороны РФВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры