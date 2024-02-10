В Белгороде и Белгородской области звучала сирена ракетной опасности

По его словам, всем находящимся дома следовало не подходить к окнам и укрываться в помещениях со сплошными стенами. Тем, кто был на улице, нужно было спуститься в укрытие или в другое безопасное место.

Тревогу отменили через 10 минут после включения.

Ранее Гладков сообщил, что в пятницу украинские войска выпустили более десяти снарядов по региону, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

