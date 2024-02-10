В Белгороде и Белгородской области звучала сирена ракетной опасности
10 февраля 202416:04
В Белгородской области и Белгороде работала сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, всем находящимся дома следовало не подходить к окнам и укрываться в помещениях со сплошными стенами. Тем, кто был на улице, нужно было спуститься в укрытие или в другое безопасное место.
Тревогу отменили через 10 минут после включения.
Ранее Гладков сообщил, что в пятницу украинские войска выпустили более десяти снарядов по региону, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru