В Белгороде экс-чиновницу обвиняют в попытке теракта по заказу Киева

В Белгородской области бывшая сотрудница администрации региона Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков обвиняются в подготовке теракта, сообщает Ura.ru.

ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках

Злоумышленники передавали деньги и взрывчатку для осуществления преступления. Обвиняемые связывались через соцсети с украинскими кураторами и следовали их указаниям. По предварительным данным, деньги и взрывчатые вещества были предназначены для неустановленных участников преступного сообщества.

Ранее стало известно, что обвиняемый в подготовке теракта в московском аэропорту «Шереметьево» Михаил Дарий планировал пройти обучение в академии разведки Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧиновникиБелгородУкраинаТеракты

Горячие новости

Все новости

партнеры