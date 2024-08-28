В Белгороде экс-чиновницу обвиняют в попытке теракта по заказу Киева
В Белгородской области бывшая сотрудница администрации региона Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков обвиняются в подготовке теракта, сообщает Ura.ru.
Злоумышленники передавали деньги и взрывчатку для осуществления преступления. Обвиняемые связывались через соцсети с украинскими кураторами и следовали их указаниям. По предварительным данным, деньги и взрывчатые вещества были предназначены для неустановленных участников преступного сообщества.
Ранее стало известно, что обвиняемый в подготовке теракта в московском аэропорту «Шереметьево» Михаил Дарий планировал пройти обучение в академии разведки Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгороде экс-чиновницу обвиняют в попытке теракта по заказу Киева
- Во Владивостоке произошла стычка пьяных мигрантов с жителями
- Медведев пробился во второй круг US Open
- Блогеров обяжут создавать свои курсы по стандартам образования РФ
- Алаудинов: Нанесено серьезное поражение ВСУ в Курской области
- Мадуро произвел масштабные перестановки в правительстве
- Арестованный экс-глава депкульта Москвы просится на СВО
- В Ростовской области сбили четыре БПЛА
- Зеленский считает политическим заявлением мирный план Китая по Украине
- Украина хочет достроить замороженную Чигиринскую АЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru