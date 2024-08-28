В Белгороде экс-чиновницу обвиняют в попытке теракта по заказу Киева

Злоумышленники передавали деньги и взрывчатку для осуществления преступления. Обвиняемые связывались через соцсети с украинскими кураторами и следовали их указаниям. По предварительным данным, деньги и взрывчатые вещества были предназначены для неустановленных участников преступного сообщества.

Ранее стало известно, что обвиняемый в подготовке теракта в московском аэропорту «Шереметьево» Михаил Дарий планировал пройти обучение в академии разведки Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

