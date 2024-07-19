ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках
ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках в Ставропольском крае, спецслужба задержала готовившего атаку уроженца одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
По данным правоохранителей, задержанный — член запрещенной в РФ международной террористической организации, который присягнул на верность главарю группировки и готовил нападение с помощью самодельного взрывного устройства на объекты транспортной инфраструктуры в Ессентуках. Как отметили в ФСБ, злоумышленник провел разведку автовокзала, изучил время массового скопления граждан, подобрал место закладки СВУ. Также задержанный приобрел составные части, химические вещества и поражающие элементы для изготовления бомбы, которые поместил в тайнике в съемном гараже. После теракта фигурант планировал уехать в Сирию и вступить в террористическую организацию.
ФСБ своевременно выявила и задержала террориста. Следственное подразделение ведомства возбудило уголовное дело по статье о теракте.
Ранее ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб совершить теракт на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, напоминает «Свободная пресса».
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