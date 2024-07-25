Планировавший теракт в «Шереметьево» планировал учиться разведке на Украине

Обвиняемый в подготовке теракта в московском аэропорту «Шереметьево» Михаил Дарий планировал пройти обучение в академии разведки Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы на дела, оглашенные гособвинителем во Втором западном окружном военном суде.

Следствие установило, что обвиняемые планировали взорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции аэропорта «Шереметьево» для дестабилизации ситуации в стране.