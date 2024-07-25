Планировавший теракт в «Шереметьево» планировал учиться разведке на Украине

Обвиняемый в подготовке теракта в московском аэропорту «Шереметьево» Михаил Дарий планировал пройти обучение в академии разведки Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы на дела, оглашенные гособвинителем во Втором западном окружном военном суде.

Следствие установило, что обвиняемые планировали взорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции аэропорта «Шереметьево» для дестабилизации ситуации в стране.

Обвиняемым в подготовке теракта в «Шереметьево» обещали 3 тысячи долларов

Помимо этого, они занимались пропагандой терроризма в Telegram. Следствием установлено, что Илья Ковылков и Михаил Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб, отмечает RT.

Согласно судебной картотеке, обвиняемым предъявлены обвинения в подготовке теракта и попытке незаконного производства взрывчатых веществ. Дарию также инкриминируются публичные призывы к террористической деятельности и участие в деятельности террористической организации. Прокуратура требует для Дария 28 лет лишения свободы, а для Ковылкова — 21 год колонии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Аэрофлот
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