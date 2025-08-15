В Белгороде двое мужчин получили ранения при ударе дрона ВСУ
Два человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ в центре Белгорода. Об этом написал в Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«У одного мужчины проникающее ранение живота. Его состояние оценивается как тяжелое. У второго мужчины осколочные ранения ног. Бригада скорой доставляет их в областную клиническую больницу», - отметил губернатор.
На месте удара было повреждено остекление административного здания. Кроме того, из-за атак БПЛА в Белгороде в нескольких квартирах трех многоэтажек выбило окна, в двух частных домах и административном здании повреждены окна и фасады.
Ранее в белгородском селе после атаки украинских беспилотников получил ранения 12-летний ребенок, пишет Ura.ru.
