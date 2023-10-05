В Башкортостане тепловоз сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
5 октября 202302:02
Шесть вагонов тепловоза сошли с рельсов в Башкортостане, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Это произошло после столкновения с грузовиком. В результате аварии один человек госпитализирован. Это водитель грузовика. ЖТП случилось на автодороге Благовещенск - Ильино-Поляна.
37-летний мужчина, управляя КАМАЗ, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора, после чего столкнулся с тепловозом.
Ранее в Бурятии сошли с рельсов две секции грузового поезда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru