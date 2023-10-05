В Башкортостане тепловоз сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

Это произошло после столкновения с грузовиком. В результате аварии один человек госпитализирован. Это водитель грузовика. ЖТП случилось на автодороге Благовещенск - Ильино-Поляна.

37-летний мужчина, управляя КАМАЗ, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора, после чего столкнулся с тепловозом.

Ранее в Бурятии сошли с рельсов две секции грузового поезда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

