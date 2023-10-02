В массовом ДТП на северо-востоке столицы пострадали три человека

В ведомстве отметили, что в результате аварии пострадали три человека, они были госпитализированы.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай» врезался в два автомобиля, стоящих в крайней левой полосе МКАД из-за мелкой аварии. После столкновения автомобиль отбросило в две другие машины.

Ранее пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при наезде водителя Mercedes на группу пешеходов в центре Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Устроившего аварию отправили под домашний арест.

