В массовом ДТП на северо-востоке столицы пострадали три человека
На северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП, сообщает столичная Госавтоинспекция.
В ведомстве отметили, что в результате аварии пострадали три человека, они были госпитализированы.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай» врезался в два автомобиля, стоящих в крайней левой полосе МКАД из-за мелкой аварии. После столкновения автомобиль отбросило в две другие машины.
Ранее пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при наезде водителя Mercedes на группу пешеходов в центре Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Устроившего аварию отправили под домашний арест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru