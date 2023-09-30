В Бурятии сошли с рельсов две секции грузового поезда

Две секции грузового поезда сошли с рельсов на 1069-м километре Байкало-Амурской магистрали в Северо-Байкальском районе Бурятии. Об этом сообщает региональное управлением МЧС.

СМИ: Поезд сошел с рельсов в штате Оклахома

Сообщение об инциденте поступило в ведомство в 05:07 (00:07 мск).

«Между населенным пунктом Нижнеангарск и городом Северобайкальск Северо-Байкальского района произошел сход двух секций локомотива грузового поезда», — указали в МЧС.

Габарит по среднему пути не был нарушен, никто не пострадал. Задержки пассажирских поездов не зафиксировано.

Байкальская транспортная прокуратура проведет проверку соблюдения требований о безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Ранее грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Чехии, пострадали три человека, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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