В Бурятии сошли с рельсов две секции грузового поезда
Две секции грузового поезда сошли с рельсов на 1069-м километре Байкало-Амурской магистрали в Северо-Байкальском районе Бурятии. Об этом сообщает региональное управлением МЧС.
Сообщение об инциденте поступило в ведомство в 05:07 (00:07 мск).
«Между населенным пунктом Нижнеангарск и городом Северобайкальск Северо-Байкальского района произошел сход двух секций локомотива грузового поезда», — указали в МЧС.
Габарит по среднему пути не был нарушен, никто не пострадал. Задержки пассажирских поездов не зафиксировано.
Байкальская транспортная прокуратура проведет проверку соблюдения требований о безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Ранее грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Чехии, пострадали три человека, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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