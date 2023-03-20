Пять автомобилей переехали пешехода в Башкирии
Сбитого в Башкирии пешехода переехали еще четыре автомобиля, пострадавший скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщил глава ГИБДД региона Владимир Севастьянов.
Отмечается, что ДТП произошо в Мелеузовском районе на 213-м километре трассы Уфа-Оренбург. По предварительным данным, 62-летний житель Кумертау на своем Land Rover допустил наезд на 34-летнего жителя Оренбургской области.
«После наезда мужчина попал под колеса еще четырех автомобилей. В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», — написал начальник ГИБДД в своем Telegram-канале.
Правоохранители начали разбирательство, в ходе которого установят причины и обстоятельства ЧП.
Ранее в Крыму нетрезвый водитель совершил наезд на семью из пяти человек, трое из которых — дети, напоминает РИА ФАН. Известно, что несовершеннолетние находятся в тяжелом состоянии.
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