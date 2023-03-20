Пять автомобилей переехали пешехода в Башкирии

Отмечается, что ДТП произошо в Мелеузовском районе на 213-м километре трассы Уфа-Оренбург. По предварительным данным, 62-летний житель Кумертау на своем Land Rover допустил наезд на 34-летнего жителя Оренбургской области.

«После наезда мужчина попал под колеса еще четырех автомобилей. В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», — написал начальник ГИБДД в своем Telegram-канале.

Правоохранители начали разбирательство, в ходе которого установят причины и обстоятельства ЧП.

Ранее в Крыму нетрезвый водитель совершил наезд на семью из пяти человек, трое из которых — дети, напоминает РИА ФАН. Известно, что несовершеннолетние находятся в тяжелом состоянии.

