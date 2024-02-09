В Башкирии в ДТП на трассе погибли два человека
В результате столкновения автомобилей на трассе в Аскинском районе Башкирии погибли два человека. Об этом сообщило управление ГИБДД по региону.
Согласно данным, ДТП произошло на 25-м километре автодороги Явгильдино – Озеро Щучье. Отмечается, что столкнулись Renault Logan и Honda Stepwgn. В результате ДТП водитель Renault и пассажир Honda скончались в больнице, двое пассажиров с Honda обратились за медпомощью.
Ранее сообщалось, что в результате массовой аварии на трассе М-4 «Дон» в Московской области погибли два человека, передает «Радиоточка НСН».
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