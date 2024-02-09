В Башкирии в ДТП на трассе погибли два человека

В результате столкновения автомобилей на трассе в Аскинском районе Башкирии погибли два человека. Об этом сообщило управление ГИБДД по региону.

Минздрав сообщил о 15 пострадавших в массовом ДТП в Подмосковье

Согласно данным, ДТП произошло на 25-м километре автодороги Явгильдино – Озеро Щучье. Отмечается, что столкнулись Renault Logan и Honda Stepwgn. В результате ДТП водитель Renault и пассажир Honda скончались в больнице, двое пассажиров с Honda обратились за медпомощью.

Ранее сообщалось, что в результате массовой аварии на трассе М-4 «Дон» в Московской области погибли два человека, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеДТП

Горячие новости

Все новости

партнеры