Минздрав сообщил о 15 пострадавших в массовом ДТП в Подмосковье

В результате массового ДТП на трассе М-4 «Дон» в Московской области пострадали 15 человек, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

На Киевском шоссе в Москве произошло два ДТП

Семь человек доставили в областные стационары. Восемь пострадавших после осмотра врачей отказались от госпитализации.

На месте аварии работают бригады скорой помощи и специалисты территориального центра медицины катастроф, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на трассе М-4 столкнулось 27 автомобилей. По данным СМИ, в результате ДТП погиб человек.

В Московском регионе 7 февраля начался сильный снегопад. Водителей призвали отказаться от использования личного автотранспорта, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АвтомобилиДТППодмосковье

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