Минздрав сообщил о 15 пострадавших в массовом ДТП в Подмосковье

Семь человек доставили в областные стационары. Восемь пострадавших после осмотра врачей отказались от госпитализации.

На месте аварии работают бригады скорой помощи и специалисты территориального центра медицины катастроф, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на трассе М-4 столкнулось 27 автомобилей. По данным СМИ, в результате ДТП погиб человек.

В Московском регионе 7 февраля начался сильный снегопад. Водителей призвали отказаться от использования личного автотранспорта, сообщает «Радиоточка НСН».

