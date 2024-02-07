Минздрав сообщил о 15 пострадавших в массовом ДТП в Подмосковье
В результате массового ДТП на трассе М-4 «Дон» в Московской области пострадали 15 человек, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.
Семь человек доставили в областные стационары. Восемь пострадавших после осмотра врачей отказались от госпитализации.
На месте аварии работают бригады скорой помощи и специалисты территориального центра медицины катастроф, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на трассе М-4 столкнулось 27 автомобилей. По данным СМИ, в результате ДТП погиб человек.
В Московском регионе 7 февраля начался сильный снегопад. Водителей призвали отказаться от использования личного автотранспорта, сообщает «Радиоточка НСН».
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