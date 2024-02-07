Число погибших в массовом ДТП в Подмосковье увеличилось до двух

В результате массовой аварии на трассе М-4 «Дон» в Московской области погибли два человека, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения России.

На МКАД из-за снегопада скопилось около семи тысяч большегрузов

«Пострадали 18 человек, двое из них погибли», - уточнили в ведомстве.

Врачи оказали 11 пострадавшим помощь на месте. Пять человек госпитализировали в медучреждения Московской области.

ДТП произошло 7 февраля в Ступинском районе. Столкнулись более 40 автомобилей.

Массовое ДТП также произошло на Ярославском шоссе в Московской области. Столкнулись 20 автомобилей, пострадали четыре человека, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: прокуратура Московской области
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