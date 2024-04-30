В Башкирии турист погиб от отравления угарным газом в палатке

Трагедия произошла с туристом из незарегистрированной группы, совершавшей сплав по реке Большой Инзер в Белорецком районе Башкирии. Тело мужчины 1984 года рождения обнаружили в палатке. Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, причиной смерти стало отравление угарным газом.

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«Предположительно мужчина 1984 года рождения, получил отравление угарным газом в палатке с работающим обогревателем», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что турист присоединился к группе из Магнитогорска, которая совершала несанкционированный сплав. Ночевка со смертельным исходом произошла на одной из стоянок.

В настоящее время спасатели выясняют все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются личность погибшего и причины, по которым он мог включить обогреватель в закрытом пространстве палатки.

Ранее была констатирована смерь российской альпинистки Надежды Оленёвой после падения в расщелину на пике восьмитысячника Дхаулагири в Непале. Об этом заявил «Известиям» главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин.

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Фото: Алексей Кулаков
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