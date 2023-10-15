Тренер сборной РФ подтвердил гибель альпинистки Оленёвой в Непале
Констатирована смерь российской альпинистки Надежды Оленёвой после падения в расщелину на пике восьмитысячника Дхаулагири в Непале. Об этом заявил «Известиям» главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин.
«Констатировали, что смерть, она погибла. Тело найдено, <...> сейчас прорабатываются варианты спуска вниз», — уточнил он.
По его словам, тело Оленёвой еще находится на склоне. Спортсмены изучают возможности спуска, чтобы поднять погибшую на веревке и эвакуировать тело вертолетом.
О падении Оленёвой в расщелину сообщила The Himalayan Times 14 октября. Альпинистка сорвалась с высоты около 6680 м. На пик Дхаулагири (8167 м) спортсменка поднималась в группе вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым, а также другими альпинистами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru