В Хакасии двое туристов на снегокатах замёрзли насмерть
В Хакасии двое туристов умерли от холода. Они вынуждены были остаться на ночь в тайге из-за плохих погодных условий. Как сообщает РЕН ТВ, они путешествовали на снегоходах.
В связи с непогодой двое человек сбились с маршрута. Спасатели не успели своевременно добраться до них. Тела погибших были найдены утром в четверг, 7 декабря.
Республиканский главк МЧС официально не подтверждал гибель туристов, однако сообщил о группе снегоходчиков, которые проводили время в районе села Приисковое. Они не сумели выбраться из горно-таежной местности и остались на ночь в тайге.
К поискам, помимо спасателей, подключились волонтеры. Погодные условия не позволили применить вертолёт. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», синоптики Хакасии выпустили штормовое предупреждение: в период с 9 по 14 декабря по республике ожидается аномально-холодная погода.
Среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 12 градусов и более. Морозы ночью будут доходить до – 32 °C.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru