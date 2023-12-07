В Хакасии двое туристов на снегокатах замёрзли насмерть

В Хакасии двое туристов умерли от холода. Они вынуждены были остаться на ночь в тайге из-за плохих погодных условий. Как сообщает РЕН ТВ, они путешествовали на снегоходах.

В связи с непогодой двое человек сбились с маршрута. Спасатели не успели своевременно добраться до них. Тела погибших были найдены утром в четверг, 7 декабря.

Республиканский главк МЧС официально не подтверждал гибель туристов, однако сообщил о группе снегоходчиков, которые проводили время в районе села Приисковое. Они не сумели выбраться из горно-таежной местности и остались на ночь в тайге.

К поискам, помимо спасателей, подключились волонтеры. Погодные условия не позволили применить вертолёт. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», синоптики Хакасии выпустили штормовое предупреждение: в период с 9 по 14 декабря по республике ожидается аномально-холодная погода.

Среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 12 градусов и более. Морозы ночью будут доходить до – 32 °C.

