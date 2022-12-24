В Кемерове 13 человек погибли при пожаре в доме престарелых

«На момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания. Огнеборцы незамедлительно приступили к поиску людей и тушению пожара», — говорится в сообщении.

По состоянию на 00:21 мск спасатели ликвидировали возгорание, предварительная площадь пожара составила 180 кв. м. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов на месте ЧП. Известно, что в результате пожара погибли 13 человек, экстренные службы также сообщают о двух госпитализированных.

Как сообщает РИА Новости, частный дом престарелых был нелегальным. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту ЧП.

