В Кемерове 13 человек погибли при пожаре в доме престарелых

Пожар произошел в частном доме престарелых в Кемерове, погибли 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

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«На момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания. Огнеборцы незамедлительно приступили к поиску людей и тушению пожара», — говорится в сообщении.

По состоянию на 00:21 мск спасатели ликвидировали возгорание, предварительная площадь пожара составила 180 кв. м. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов на месте ЧП. Известно, что в результате пожара погибли 13 человек, экстренные службы также сообщают о двух госпитализированных.

Как сообщает РИА Новости, частный дом престарелых был нелегальным. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту ЧП.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеПожарКемерово
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