В Башкирии поезд врезался в машину скорой помощи

ЧП произошло накануне в Стерлитамаке на 151 км Куйбышевской железной дороги.

«Предварительно, причиной происшествия послужило то, что водитель автомобиля скорой помощи, торопясь доставить пациента в медицинское учреждение допустил выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора», — указали в Следкоме.

Отмечается, что машинист тепловоза применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось. В результате погиб пациент скорой, находившиеся в автомобиле медики пострадали. По данным Telegram-канала «112», двух медиков и водителя скорой госпитализировали.

Правоохранители начали проверку по статье о нарушении правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее тепловоз столкнулся с грузовым поездом в Челябинской области, с рельсов сошли 12 вагонов, напоминает RT.

