В Башкирии поезд врезался в машину скорой помощи
Поезд столкнулся с машиной скорой помощи в Башкирии, погиб один человек. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.
ЧП произошло накануне в Стерлитамаке на 151 км Куйбышевской железной дороги.
«Предварительно, причиной происшествия послужило то, что водитель автомобиля скорой помощи, торопясь доставить пациента в медицинское учреждение допустил выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора», — указали в Следкоме.
Отмечается, что машинист тепловоза применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось. В результате погиб пациент скорой, находившиеся в автомобиле медики пострадали. По данным Telegram-канала «112», двух медиков и водителя скорой госпитализировали.
Правоохранители начали проверку по статье о нарушении правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Ранее тепловоз столкнулся с грузовым поездом в Челябинской области, с рельсов сошли 12 вагонов, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru