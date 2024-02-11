На Ставрополье при столкновении легковушки и поезда погибли трое детей
Жертвами столкновения легкового автомобиля и товарного поезда в Ставропольском крае стали трое детей, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Происшествие произошло на восьмом километре железнодорожного перегона Светлоград - Благодарный. Водитель автомобиля Hyundai ix35 проигнорировал запрещающий сигнал семафора, выехал на пути и столкнулся с поездом.
На месте скончались двое несовершеннолетних. Еще один ребенок умер по пути в больницу.
Водителя и его супругу доставили в реанимацию. На место аварии прибыли 24 человека и 10 единиц техники.
В пятницу, 9 февраля, смертельное ДТП произошло в Аскинском районе Башкирии. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru