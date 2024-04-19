ФОМ: 34 % россиян не заботятся о защите жилья от пожара
Треть россиян (34%) призналась, что не заботятся о пожарной безопасности в доме, следует из опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Отмечается, что какие-либо меры по защите квартиры от возгораний принимают 64% респондентов. Чаще всего они профилактически проверяют исправность электрооборудования (19%). Своевременно выключают газ и электроприборы 14% опрошенных.
Ранее Авиалесоохрана сообщила, что в России за сутки потушили 37 природных пожаров на площади 1285 га.
Во время выездов на природу следует быть крайне осторожными — не жечь сухую траву, разводить костер только в подготовленных местах, а в случае введения особого противопожарного режима воздержаться от использования открытого огня вовсе, это поможет избежать беды. Об этом «Радиоточке НСН» заявил учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru