В Башкирии машина сбила пятерых подростков

29 ноября 201922:45

В башкирском Нефтекамске произошло ДТП, водитель автомобиля наехал на пятерых подростков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное ГИБДД.

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По данным агентства, в результате аварии три 16-летних девушки были госпитализированы. Их состояние не уточняется.

По предварительным данным, причиной ДТП стала потеря управления 56-летним водителем.

Ранее сегодня стало известно, что пострадавший в ДТП подросток получил компенсацию морального ущерба 800 тысяч рублей. Соответствующее решение принял суд.

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ФОТО: depositphotos.com
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