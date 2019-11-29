В Башкирии машина сбила пятерых подростков
29 ноября 201922:45
В башкирском Нефтекамске произошло ДТП, водитель автомобиля наехал на пятерых подростков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное ГИБДД.
По данным агентства, в результате аварии три 16-летних девушки были госпитализированы. Их состояние не уточняется.
По предварительным данным, причиной ДТП стала потеря управления 56-летним водителем.
Ранее сегодня стало известно, что пострадавший в ДТП подросток получил компенсацию морального ущерба 800 тысяч рублей. Соответствующее решение принял суд.
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