В Барнауле загорелся склад со стройматериалами

Москвичам рекомендовали не использовать личные автомобили с 16 по 25 декабря Больше 6,5 тысяч москвичей получили первые паспорта в торжественной обстановке в центрах госуслуг В Москве запустили цифровой сервис в работу лабораторной службы В столице отреставрируют три сталинских высотки Новый «Театр на Цветном» открывается в Москве