В Барнауле загорелся склад со стройматериалами

Здание склада загорелось в Барнауле Алтайского края. Об этом сообщили в МЧС.

В Нижнем Новгороде загорелся склад на площади 8,4 тысячи «квадратов»

По данным ведомства, огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров.

«Предварительно, внутри хранятся стройматериалы и легковоспламеняющиеся жидкости. Существует угроза распространения огня на соседние здания», — указали в МЧС.

На месте инцидента работают 71 человек и 18 единиц техники. К тушению возгорания привлекли пожарный поезд.

Ранее пожар произошел на Коптевском рынке в Москве, данных о пострадавших не поступало.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарБарнаулМЧС

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