В Барнауле загорелся склад со стройматериалами
12 декабря 202412:58
Здание склада загорелось в Барнауле Алтайского края. Об этом сообщили в МЧС.
По данным ведомства, огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров.
«Предварительно, внутри хранятся стройматериалы и легковоспламеняющиеся жидкости. Существует угроза распространения огня на соседние здания», — указали в МЧС.
На месте инцидента работают 71 человек и 18 единиц техники. К тушению возгорания привлекли пожарный поезд.
Ранее пожар произошел на Коптевском рынке в Москве, данных о пострадавших не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru