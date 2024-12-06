В Нижнем Новгороде загорелся склад на площади 8,4 тысячи «квадратов»

Крупный пожар произошел в производственно-складском здании в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает МЧС.

По данным ведомства, загорелось строение на Московском шоссе.

«Предварительно, площадь составляет 8,4 тыс. квадратов. Кровля обрушилась на 900 квадратах», — подчеркнули в МЧС.

Данных о пострадавших нет. На месте работают свыше 100 человек и 35 единиц техники.

Ранее в Челябинске загорелся магазин «Мир колясок», площадь пожара составила 300 «квадратов», обошлось без пострадавших, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарНижний НовгородМЧС

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