В Нижнем Новгороде загорелся склад на площади 8,4 тысячи «квадратов»
6 декабря 202407:58
Крупный пожар произошел в производственно-складском здании в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает МЧС.
По данным ведомства, загорелось строение на Московском шоссе.
«Предварительно, площадь составляет 8,4 тыс. квадратов. Кровля обрушилась на 900 квадратах», — подчеркнули в МЧС.
Данных о пострадавших нет. На месте работают свыше 100 человек и 35 единиц техники.
Ранее в Челябинске загорелся магазин «Мир колясок», площадь пожара составила 300 «квадратов», обошлось без пострадавших, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru