В Нижнем Новгороде загорелся склад на площади 8,4 тысячи «квадратов»

Средства ПВО уничтожили за ночь 33 украинских беспилотника над российскими регионами Лавров: Москва нанесет ответ любыми средствами при попытке западных стран нанести России «стратегическое поражение» Акция протеста на проспекте Руставели в Тбилиси завершилась мирно Россия нарастила покупки лапши у Южной Кореи NASA откладывает высадку людей на Луну до 2027 года