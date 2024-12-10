На Коптевском рынке в Москве произошел пожар
Пожар произошел на Коптевском рынке в Москве. Об этом сообщает МЧС.
Как отметили в ведомстве, ЧП произошло в торговом павильоне. Площадь возгорания составляет 40 квадратных метров, сотрудники МЧС занимаются тушением пожара.
«Сведений о пострадавших не поступало», — указали в ведомстве.
Как сообщает 360.ru со ссылкой на источник, на рынке на Коптевской улице загорелись два двухэтажных павильона. Огонь распространился на площади около 300 «квадратов». Позже издание сообщило, что пожар затронул пять павильонов.
Ранее в подмосковном Подольске двое детей погибли в результате возгорания в жилом доме, возбуждено уголовное дело.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Лантратова предложила создать федеральный семейный телеканал
- СМИ: В Южной Корее планирует отставку президента в начале 2025 года
- Центробанк объяснил резкое ослабление рубля в ноябре 2024 года
- На Коптевском рынке в Москве произошел пожар
- СМИ: Новые власти Сирии проведут перепись населения и создадут свою конституцию
- Москалькова рассказала о нарушении имущественных прав россиян за рубежом
- Маск заявил, что не хочет появляться на обложках журналов
- Воробьев: Мемориалом жертвам теракта в «Крокусе» займется собственник
- Пентагон: США пытаются найти химическое оружие в Сирии
- Балицкий считает, что Работино надо не восстанавливать, а отстраивать заново
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru