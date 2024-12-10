На Коптевском рынке в Москве произошел пожар

Пожар произошел на Коптевском рынке в Москве. Об этом сообщает МЧС.

Как отметили в ведомстве, ЧП произошло в торговом павильоне. Площадь возгорания составляет 40 квадратных метров, сотрудники МЧС занимаются тушением пожара.

«Сведений о пострадавших не поступало», — указали в ведомстве.

Как сообщает 360.ru со ссылкой на источник, на рынке на Коптевской улице загорелись два двухэтажных павильона. Огонь распространился на площади около 300 «квадратов». Позже издание сообщило, что пожар затронул пять павильонов.

Ранее в подмосковном Подольске двое детей погибли в результате возгорания в жилом доме, возбуждено уголовное дело.

