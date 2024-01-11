В Азове Ростовской области машина с водителем провалилась под асфальт
Автомобиль провалился под асфальт в городе Азове в Ростовской области во время движения, женщину-водителя доставали через багажник. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного управления СК РФ по региону.
Отмечается, что здоровью женщины ничего не угрожает, а следователи уже организовали проверку.
Так, в соцсетях появилось сообщение о том, что на улице Севастопольской легковой автомобиль, за рулем которого была женщина, провалился в обрушившийся канализационный колодец.
Ранее, 11 января, семь человек погибли в ДТП в Пензенской области. Отмечается, что два автомобиля столкнулись около 3:00 часов. Авария произошла на 504-м километре федеральной трассы М-5 «Урал», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru