В Азове Ростовской области машина с водителем провалилась под асфальт

Отмечается, что здоровью женщины ничего не угрожает, а следователи уже организовали проверку.

Так, в соцсетях появилось сообщение о том, что на улице Севастопольской легковой автомобиль, за рулем которого была женщина, провалился в обрушившийся канализационный колодец.

Ранее, 11 января, семь человек погибли в ДТП в Пензенской области. Отмечается, что два автомобиля столкнулись около 3:00 часов. Авария произошла на 504-м километре федеральной трассы М-5 «Урал», передает «Радиоточка НСН».

