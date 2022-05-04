В автоаварии в Ростовской области погибли шесть человек

В дорожно-транспортной аварии с минивэном в Ростовской области погибли шесть человек, сообщает РИА Новости.

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Авария случилась минувшей ночью в Красносулинском районе. Водитель ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Viano, который перевозил пять человек.

В результате погибли водитель и пять пассажиров ВАЗа, трое из которых дети. Еще четыре человека, пассажиры Mercedes, получили травмы.

Напомним, днем ранее под Киевом в автоаварии погибли 27 человек.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:АварияДТП
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