В автоаварии в Ростовской области погибли шесть человек
В дорожно-транспортной аварии с минивэном в Ростовской области погибли шесть человек, сообщает РИА Новости.
Авария случилась минувшей ночью в Красносулинском районе. Водитель ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Viano, который перевозил пять человек.
В результате погибли водитель и пять пассажиров ВАЗа, трое из которых дети. Еще четыре человека, пассажиры Mercedes, получили травмы.
Напомним, днем ранее под Киевом в автоаварии погибли 27 человек.
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