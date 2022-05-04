Число жертв в ДТП под Киевом увеличилось до 27

Число жертв в ДТП с пассажирским автобусом под Киевом выросло до 27. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что такие данные предоставил советник главы МВД Антон Геращенко.

Ранее сообщалось о 16 погибших.

Автобус столкнулся с бензовозом и легковым автомобилем. Среди пострадавших шесть человек.

Авария случилась вблизи села Ситное Дубенского района. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.



