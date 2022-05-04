Число жертв в ДТП под Киевом увеличилось до 27
3 мая 202200:21
Число жертв в ДТП с пассажирским автобусом под Киевом выросло до 27. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что такие данные предоставил советник главы МВД Антон Геращенко.
Ранее сообщалось о 16 погибших.
Автобус столкнулся с бензовозом и легковым автомобилем. Среди пострадавших шесть человек.
Авария случилась вблизи села Ситное Дубенского района. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru