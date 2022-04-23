Восемь человек погибли в ДТП в Саудовской Аравии

Восемь человек погибли в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии. Об этом пишет газета Alriyadh.

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По данным издания, в пятницу автобус перевернулся на трассе Медина – Мекка. Как отметил глава управления Красного Полумесяца по административному округу Медина Ахмед аз-Захрани, жертвами аварии стали восемь человек. Еще 43 человека пострадали.

Аз-Захрани добавил, что десять пострадавших получили травмы средней степени тяжести, трое – серьезные, состояние 30 человек стабильное.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ПогибшиеДТПСаудовская Аравия
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