Два человека пострадали в автоаварии с участием «скорой» в Новосибирске

В результате ДТП с участием трех машин в Октябрьском районе города травмы получили два человека.

Столкнулись скорая помощь, ГАЗ и Renault. Водитель иномарки, а также женщина, сопровождавшая пациентку «скорой», госпитализированы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, автомобиль с туристами опрокинулся в обрыв в Хунзахском районе Дагестана.

