Два человека пострадали в автоаварии с участием «скорой» в Новосибирске
Автомобиль скорой помощи стал участником крупной автоаварии в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В результате ДТП с участием трех машин в Октябрьском районе города травмы получили два человека.
Столкнулись скорая помощь, ГАЗ и Renault. Водитель иномарки, а также женщина, сопровождавшая пациентку «скорой», госпитализированы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.
Напомним, автомобиль с туристами опрокинулся в обрыв в Хунзахском районе Дагестана.
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