Два человека пострадали в автоаварии с участием «скорой» в Новосибирске

Автомобиль скорой помощи стал участником крупной автоаварии в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Шесть человек пострадали в ДТП в Удмуртии

В результате ДТП с участием трех машин в Октябрьском районе города травмы получили два человека.

Столкнулись скорая помощь, ГАЗ и Renault. Водитель иномарки, а также женщина, сопровождавшая пациентку «скорой», госпитализированы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, автомобиль с туристами опрокинулся в обрыв в Хунзахском районе Дагестана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияДТП
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