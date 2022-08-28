ДТП в Иваново: один человек погиб и трое пострадали

На пожилую женщину наехал легковой автомобиль. Машина «скорой» припарковалась на обочине дороги, фельдшеры приступили к осмотру пострадавшей. Когда женщину погрузили в автомобиль медиков, проезжавший по Лежневской трассе водитель врезался в спецмашину.

Виновник второй автоаварии скончался на месте. В результате столкновения пострадали два фельдшера и уже ранее пострадавшая от наезда машины пожилая женщина.

Напомним, ДТП с грузовиком произошло в Дагестане, в результате которого погибли два человека

