ДТП в Иваново: один человек погиб и трое пострадали
Один человек погиб и трое пострадали в двойной автоаварии в городе Иваново, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
На пожилую женщину наехал легковой автомобиль. Машина «скорой» припарковалась на обочине дороги, фельдшеры приступили к осмотру пострадавшей. Когда женщину погрузили в автомобиль медиков, проезжавший по Лежневской трассе водитель врезался в спецмашину.
Виновник второй автоаварии скончался на месте. В результате столкновения пострадали два фельдшера и уже ранее пострадавшая от наезда машины пожилая женщина.
Напомним, ДТП с грузовиком произошло в Дагестане, в результате которого погибли два человека
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