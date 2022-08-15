В автоаварии в Ленинградской области один человек погиб, пятеро пострадали
В Ленинградской области на трассе «Скандинавия» произошла смертельная автоавария, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Там столкнулись два автомобиля. В результате происшествия погиб один и пострадали пять человек. На 101-м километре автодороги водитель Toyota Venza выехал на полосу встречного движения, пересек сплошную линию разметки и столкнулся с Renault Sandero.
В результате автоаварии водитель Renault скончался на месте. Пассажир Renault, женщина 1974 года рождения, водитель Toyota и женщина пассажир в тяжелом состоянии доставлены в медицинские учрежжения.
Двое пассажиров Toyota, мальчик 7 лет и девочка 10 лет, получили средний вред здоровью, она также находятся под наблюдением медиков.
Напомним, в ДТП в Ростовской области погибли пять человек.
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