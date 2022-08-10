Пять человек погибли в ДТП в Ростовской области

ДТП произошло в Ростовской области, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС.

В России в 2,7 раза выросло число ДТП с электросамокатами

Столкнулись легковой и грузовой автомобили. Отмечается, что среди погибших есть один ребенок.

Авария произошла на трассе Волгодонск - Зимовники в связи с выездом на встречную полосу грузовика. При столкновении легковой автомобиль загорелся, все пять человек в машине погибли на месте.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ростовская ОбластьДТП
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