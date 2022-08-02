Женщина погибла в ДТП в Ингушетии

ДТП произошло в Назрановском районе Ингушетии, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что женщина погибла на месте происшествия.

Также в аварии пострадали четыре человека. Их госпитализировали. Об их состоянии информации нет.

Устанавливаются обстоятельства ДТП.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнгушетияДТППолиция
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