В автоаварии в Краснодарском крае погибли три человека
8 мая 202303:32
Два легковых автомобиля стали участниками аварии в Краснодарском крае, сообщает управление главка МВД России по региону.
ДТП произошло на автодороге Ейск — Ясенская, под поселком Октябрьский. Там столкнулись Kia Spectra и Hyundai Accent.
В результате происшествия погибли 31-летняя водитель Kia, водитель и пассажир Hyundai.
Ранее 12 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru