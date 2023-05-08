В автоаварии в Краснодарском крае погибли три человека

Два легковых автомобиля стали участниками аварии в Краснодарском крае, сообщает управление главка МВД России по региону.

Четыре человека погибли в результате массового ДТП в Подмосковье

ДТП произошло на автодороге Ейск — Ясенская, под поселком Октябрьский. Там столкнулись Kia Spectra и Hyundai Accent.

В результате происшествия погибли 31-летняя водитель Kia, водитель и пассажир Hyundai.

Ранее 12 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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