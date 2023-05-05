12 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе

Маршрутный микроавтобус врезался в дерево на одной из улиц Севастополя, 12 пострадавших пассажиров уже госпитализированы. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Во Владимирской области в автоаварии пострадали шесть человек

По его словам, три человека находятся в тяжёлом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести.

«Причина произошедшего устанавливается», — добавил губернатор.

Ранее Развожаев заявил, что силы ПВО сбили дрон в районе аэродрома Бельбек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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