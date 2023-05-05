12 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе
5 мая 202320:30
Маршрутный микроавтобус врезался в дерево на одной из улиц Севастополя, 12 пострадавших пассажиров уже госпитализированы. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, три человека находятся в тяжёлом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести.
«Причина произошедшего устанавливается», — добавил губернатор.
Ранее Развожаев заявил, что силы ПВО сбили дрон в районе аэродрома Бельбек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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5 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru