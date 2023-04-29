Четыре человека погибли в результате массового ДТП в Подмосковье

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в массовом ДТП на Киевском шоссе в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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Авария произошла в Наро-Фоминском районе. По словам собеседника агентства, грузовой автомобиль въехал в шесть легковушек, остановившихся на светофоре.

Отмечается, что два человека получили травмы.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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