Четыре человека погибли в результате массового ДТП в Подмосковье
29 апреля 202303:26
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в массовом ДТП на Киевском шоссе в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Авария произошла в Наро-Фоминском районе. По словам собеседника агентства, грузовой автомобиль въехал в шесть легковушек, остановившихся на светофоре.
Отмечается, что два человека получили травмы.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 548 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 775 / сут.
- Четыре человека погибли в результате массового ДТП в Подмосковье
- Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена «стариком без будущего»
- Экс-разведчик Риттер: Американцы уйдут с Украины, выключив телевизор
- СМИ: Россия и Турция договорились о новой платежной системе для туристов
- Начальник польского Генштаба заявил, что у России есть деньги на спецоперацию
- Сальдо назвал невозможным затопление российской линии обороны водой из Днепра
- В Орловской области не будут проводить парад в День Победы
- Американские политологи предсказали победу Трампа в 2024 году
- Полянский сообщил об обращениях украинских беженок за помощью к России
- Президент Кипра предложил альтернативу российскому газу
28 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru