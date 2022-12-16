В автоаварии в Хабаровском крае погибли шесть человек

Еще 17 человек госпитализированы. ДТП случилось утром 16 декабря на 178-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Согласно предварительным данным, транспортное средство сошло с трассы.

В результате аварии погибли на месте пять человек, еще один скончался в автомобили медиков. 17 человек госпитализировали.

На место выехала следственная группа.

Ранее в Дагестане на трассе Кочубей – Нефтекумск – Минеральные Воды столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

