В автоаварии в Архангельской области погибли четыре человека

ДТП произошло на федеральной автодороге A-215. Водитель грузовика DAF допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Hyundai. В результате водитель и три пассажира легковушки, в том числе двое детей, погибли на месте.

С тяжелыми травмами госпитализирована шестилетняя девочка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее автомобильная авария с участием машины скорой помощи и автобуса произошла в Южно-Сахалинске, сообщает в Telegram региональный Минздрав.

