В автоаварии в Архангельской области погибли четыре человека
Четыре человека, среди которых двое детей, погибли в автоаварии в Архангельской области, сообщает МВД Медиа.
ДТП произошло на федеральной автодороге A-215. Водитель грузовика DAF допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Hyundai. В результате водитель и три пассажира легковушки, в том числе двое детей, погибли на месте.
С тяжелыми травмами госпитализирована шестилетняя девочка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее автомобильная авария с участием машины скорой помощи и автобуса произошла в Южно-Сахалинске, сообщает в Telegram региональный Минздрав.
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