В автоаварии под Орлом пострадали шесть человек

Водитель Daewoo Matiz, двигаясь по автодороге Орел – Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Газель».

В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки получили травмы. Также пострадали водитель и пассажир отечественного транспортного средства.

24 июля три человека погибли и двое пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Лужском районе Ленинградской области.

