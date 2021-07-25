В автоаварии под Орлом пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Орловской области, сообщает региональный главк МВД России.
Водитель Daewoo Matiz, двигаясь по автодороге Орел – Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Газель».
В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки получили травмы. Также пострадали водитель и пассажир отечественного транспортного средства.
24 июля три человека погибли и двое пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Лужском районе Ленинградской области.
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