В автоаварии под Орлом пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Орловской области, сообщает региональный главк МВД России.

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Водитель Daewoo Matiz, двигаясь по автодороге Орел – Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Газель».

В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки получили травмы. Также пострадали водитель и пассажир отечественного транспортного средства.

24 июля три человека погибли и двое пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Лужском районе Ленинградской области.

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ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
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