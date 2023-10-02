В автоаварии на Ставрополье погибли четыре человека

Авария произошла на 118 км автодороги Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды. Водитель Granta, двигаясь со стороны Минеральных Вод в направлении Александровского, столкнулся со стоящим на проезжей части легковым автомобилем, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным грузовиком MAN. В результате водитель и три пассажира Granta погибли на месте.

Ранее два фельдшера получили травмы в результате автомобильной аварии с участием скорой помощи и грузовика в Чувашии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

