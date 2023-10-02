В автоаварии на Ставрополье погибли четыре человека
Четыре человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Минераловодском округе на Ставрополье, сообщается в Telegram УГИБДД по региону.
Авария произошла на 118 км автодороги Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды. Водитель Granta, двигаясь со стороны Минеральных Вод в направлении Александровского, столкнулся со стоящим на проезжей части легковым автомобилем, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным грузовиком MAN. В результате водитель и три пассажира Granta погибли на месте.
Ранее два фельдшера получили травмы в результате автомобильной аварии с участием скорой помощи и грузовика в Чувашии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru