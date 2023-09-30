Россиянка погибла в ДТП в Анталье

Гражданка России погибла в результате ДТП в Анталье, сообщили в российском генконсульстве.

Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Архангельском

Отмечается, что пассажирский автобус перевернулся в районе Мерзифон в Амасье.

По предварительным данным, шесть человек погибли, еще 35 пострадали. Четверо россиян с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Антальи, двое из них в реанимации.

Ранее на севере Москвы произошло массовое ДТП с шестью автомобилями, пострадала девушка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:ТурцияКонсульствоРоссийские ТуристыСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры