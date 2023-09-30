Россиянка погибла в ДТП в Анталье
30 сентября 202320:46
Гражданка России погибла в результате ДТП в Анталье, сообщили в российском генконсульстве.
Отмечается, что пассажирский автобус перевернулся в районе Мерзифон в Амасье.
По предварительным данным, шесть человек погибли, еще 35 пострадали. Четверо россиян с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Антальи, двое из них в реанимации.
Ранее на севере Москвы произошло массовое ДТП с шестью автомобилями, пострадала девушка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru